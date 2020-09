Ultime Notizie Roma del 26-09-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020)dailynews radiogiornale l’ascolto dalla redazione e Gabriella Luigi in studio la situazione covid nel mondo negli Stati Uniti oltre 7 milioni di casi nuovo picco in Gran Bretagna con 6874 contagi la Francia con 21 mila casi al giorno pensa nuove chiusure in Israele si torna in lockdown secondo l’organizzazione Mondiale della sanità il rischio di 2 milioni di decessi c’è e omaggio all’Italia per come abbronzata la pandemia il nostro paese 1912 casain24ore record dal dopo il lockdown e 20 decessi il presidente della Campania De Luca avverte che sei casi dovessero ancora aumentare pronto a chiudere tutto per blindare le scuole si decide che prima di tornare in classe dopo essere stati i risultati positivi al covid si dovràripetere un doppio Giappone a distanza di 24 ore È un passo dalla rottura definitiva la ...