Tommaso Zorzi deride Gabriel Garko dopo il coming out e il web insorge (video) (Di sabato 26 settembre 2020) Tommaso Zorzi stavolta l'ha fatta grossa e il web non sembra aver apprezzato molto l'imitazione di Gabriel Garko e Barbara D'Urso. Nella puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera, abbiamo visto il commovente coming out di Gabriel Garko e la lettera per Adua Del Vesco, in cui finalmente l'attore ha svelato che la sua storia d'amore con la 28enne siciliana era una finzione. Tommaso Zorzi e la battuta su Gabriel Garko Durante l'incontro tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko andato in onda nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 5, in cui senza fare nomi si è chiaramente fatto riferimento al famoso Aresgate, ...

