Stefano Sala, l'ex perfetto di Dayane Mello (Di sabato 26 settembre 2020) Entrambi modelli, Stefano Sala e Dayane Mello si sono conosciuti e innamorati nel 2012 e la loro storia sembrava davvero andare a gonfie vele, tanto che nel 2014, anno in cui la brasiliana ha deciso di stabilirsi in Italia, i due sono diventati genitori della piccola Sofia. Però, dopo due anni e svariati tira e molla i due hanno deciso di mettere fine alla loro storia d'amore ed entrambi hanno percorso altre strade. Il modello è attualmente sposato con Dasha Dereviankina, mentre alla sua ex sono stati attribuiti diversi flirt nel corso degli anni. Durante l'edizione del Grande Fratello Vip 2018, fu proprio Sala a parlare del suo rapporto con la sua ex compagna, sottolineando quanto nonostante l'affetto e l'attrazione, in fin dei conti non fossero fatti ...

