Un sottufficiale della Guardia Costiera è disperso, dopo essersi buttato in mare assieme ad altri due colleghi a Milazzo per salvare un adolescente in balia di onde altissime: l'uomo non è riuscito a raggiungere la motovedetta da cui si era tuffato. Il militare ha salvato il ragazzo che aveva deciso di fare un bagno in mare assieme ad un altro adolescente, nonostante il mare in tempesta: è accaduto nella tarda mattinata di oggi e le ricerche del sottufficiale sono ancora in corso. Un aereo della Guardia Costiera sta sorvolando l'area.

Sparito in mare dopo avere soccorso un giovane: disperso sottufficiale della Guardia Costiera

Portella di Mare, anziano scomparso ritrovato in una struttura semi abbandonata

Niente depuratore a Linosa e gli scarichi fognari finiscono direttamente a mare (FOTO E VIDEO)

