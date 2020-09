Santiago H Amigorena | la sfida dell’identità è un esilio silenzioso

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 26 settembre 2020) Quasi nessuno lo chiama più Wincenty, quel nome che insieme a tante altre cose ha lasciato dietro di sé alla fine degli anni Venti, a Varsavia, per rifarsi una vita in Argentina. Aveva combattuto agli ordini del maresciallo Piłsudski contro i russi e già allora si sentiva più polacco che ebreo. Ma poi, all’università, erano bastati gli insulti degli studenti cattolici, e antisemiti, per ricordargli come pogrom e discriminazioni non riguardassero solo le campagne e il mondo, che gli appariva … Continua L'articoloH., ladell’identità è unproviene da il manifesto.