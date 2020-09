Sampdoria | Colley | «Sono deluso La strada è lunga»

(Di sabato 26 settembre 2020) Omarha commentato la sconfitta contro il Benevento: le dichiarazioni del difensore dellaOmar, difensore della, ha commentato al media ufficiale doriano la sconfitta contro il Benevento. GOL – «felice per il mio primo gol, ieri era il compleanno di mia moglie. Peròperché abbiamo perso. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio che nel secondo: abbiamo perso concentrazione e loro avevano un buon attacco». CONCENTRAZIONE – «La. Concentriamoci e andiamo avanti: questo è il calcio. Vogliamo continuare a lavorare per migliorare in vista delle prossime partite. Forse è subentrata anche un ...

