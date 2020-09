Robbio, fanno esplodere Postamat: danneggiato anche l'edificio (Di sabato 26 settembre 2020) Robbio, 26 settembre 2020 - Hanno fatto saltare lo sportello Postamat che si trova in via Lombardia con l'intento di razziarne in contenuto. I ladri hanno colpito intorno alle 5 di questa mattina a ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 settembre 2020), 26 settembre 2020 - Hanno fatto saltare lo sportelloche si trova in via Lombardia con l'intento di razziarne in contenuto. I ladri hanno colpito intorno alle 5 di questa mattina a ...

antonio_robbio : RT @ConcorsoneRoma: Non siamo un costo, non siamo un impegno di spesa, non chiediamo sussidi: solo il tempo per essere messi a disposizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Robbio fanno Robbio, fanno esplodere Postamat: danneggiato anche l'edificio IL GIORNO Robbio, fanno esplodere Postamat: danneggiato anche l'edificio

Robbio, 26 settembre 2020 - Hanno fatto saltare lo sportello Postamat che si trova in via Lombardia con l'intento di razziarne in contenuto. I ladri hanno colpito intorno alle 5 di questa mattina a Ro ...

Grandinata sulle risaie nel Mortarese, raccolto compromesso

Campi devastati a Robbio, Palestro e Confienza. Coldiretti: «I danni sono ingenti». Il forte vento di venerdì mattina ha danneggiato i banchi del mercato di Mortara MORTARA Il mercato di Mortara sferz ...

Robbio, 26 settembre 2020 - Hanno fatto saltare lo sportello Postamat che si trova in via Lombardia con l'intento di razziarne in contenuto. I ladri hanno colpito intorno alle 5 di questa mattina a Ro ...Campi devastati a Robbio, Palestro e Confienza. Coldiretti: «I danni sono ingenti». Il forte vento di venerdì mattina ha danneggiato i banchi del mercato di Mortara MORTARA Il mercato di Mortara sferz ...