Rispunta pure Mimmo Lucano: "Io fuorilegge perché Stato vile" (Di sabato 26 settembre 2020) Federico Garau L'ex sindaco di Riace è pronto a presentare il proprio libro, "Il fuorilegge": "È un titolo veritiero e anche la casa editrice lo ha voluto" Non solo Mimmo Lucano torna a parlare, ma lo fa in concomitanza con la presentazione di un libro dal titolo esplicitamente polemico che rappresenterebbe, almeno dal punto di vista personale e da quello dei suoi supporters buonisti, la sua condizone nel nostro Paese: "Il fuorilegge". La poco velata critica, che si percepisce anche solo dalla copertina del libro stesso, è riferibile a tutti i guai giudiziari attraversati dall'ex sindaco di Riace, indagato e finito anche ai domiciliari per la politica di accoglienza perseguita nella sua cittadina (il cosiddetto modello Riace) con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Federico Garau L'ex sindaco di Riace è pronto a presentare il proprio libro, "Il": "È un titolo veritiero e anche la casa editrice lo ha voluto" Non solotorna a parlare, ma lo fa in concomitanza con la presentazione di un libro dal titolo esplicitamente polemico che rappresenterebbe, almeno dal punto di vista personale e da quello dei suoi supporters buonisti, la sua condizone nel nostro Paese: "Il". La poco velata critica, che si percepisce anche solo dalla copertina del libro stesso, è riferibile a tutti i guai giudiziari attraversati dall'ex sindaco di Riace, indagato e finito anche ai domiciliari per la politica di accoglienza perseguita nella sua cittadina (il cosiddetto modello Riace) con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione ...

Non solo Mimmo Lucano torna a parlare, ma lo fa in concomitanza con la presentazione di un libro dal titolo esplicitamente polemico che rappresenterebbe, almeno dal punto di vista personale e da quell ...

