Profondo rosso per l'export francese (Di sabato 26 settembre 2020) Lockdown e dazi americani mettono in ginocchio Champagne e Bordeaux, simboli di una crisi d'oltralpe destinata a perdurare. Non sembra accennare a migliorare lo scenario economico prefiguratosi per i vini d'oltralpe, le cui esportazioni hanno subito un duro colpo a causa della pandemia e dei dazi imposti dall'amministrazione Trump. Il valore del vino esportato nel primo semestre del 2020 si è infatti ritirato fino a quota 3,7 miliardi di euro, con un crollo del 20,8% rispetto ai 4,67 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dello scorso anno e due mesi, marzo e aprile, che a causa del lockdown hanno portato la percentuale a salire ulteriormente raggiungendo rispettivamente il 36% e 37%. Secondo i dati pubblicati da inumeridelvino.it, nel periodo analizzato sono stati 6,305 i milioni di ettolitri francesi partiti alla volta dei mercati internazionali ...

E se il centrodestra facesse la fine del vecchio Partito comunista italiano? Potrebbe sembrare una supercazzola di quelle grosse, ma guardiamo lo scenario che ci consegnano referendum e Regionali: un ...

La Germania nonostante la pesante caduta del primo semestre 2020 (-11,5%) si conferma primo paese di destinazione per l’export pisano. A crescere i prodotti farmaceutici di base (aumentati di 14 volte ...

E se il centrodestra facesse la fine del vecchio Partito comunista italiano? Potrebbe sembrare una supercazzola di quelle grosse, ma guardiamo lo scenario che ci consegnano referendum e Regionali: un ...La Germania nonostante la pesante caduta del primo semestre 2020 (-11,5%) si conferma primo paese di destinazione per l'export pisano. A crescere i prodotti farmaceutici di base (aumentati di 14 volte ...