Mussolini-Lucarelli, scontro totale a Ballando con le Stelle. E interviene la Carlucci (Di domenica 27 settembre 2020) Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli se le suonano di santa ragione. A Ballando con le Stelle volano gli stracci. La Mussolini torna sulle parole pronunciate dalla Lucarelli. Il giudizio del giudice del talent non è andato giù alla Mussolini che ha accusato la Lucarelli di averla giudicata in quanto donna. "Voglio dirti che le donne possono e devono fare quello che vogliono indipendentemente dall'età". A questo punto la Lucarelli è sbottata. "Lezioni di femminismo dalla Mussolini non ne prendo", ha detto la Lucarelli. Lo scontro stava degenerando, coinvolgendo anche il cognome della concorrente. Tanto da costringere la ...

BasilioPetruzza : RT @ale_sarabi: 'Lezioni di femminismo dalla Mussolini, dovevo vedere anche questo' Selvaggia QUEEN Lucarelli @stanzaselvaggia #BallandoC… - tempoweb : Mussolini-Lucarelli, scontro totale a Ballando con le Stelle. E interviene la Carlucci #alessandramussolini… - franzisksksksk : RT @Lovisobs: Mussolini: *parla di femminismo e accusa Selvaggia Lucarelli di fare disparità* Il nonno di Mussolini: #BallandoConLeStelle… - lylarockmusic : @stanzaselvaggia Lucarelli for president. Mussolini fai silenzio perché non ti si può sentire. In tutti i sensi. - redshit69 : @Maryss84 @stanzaselvaggia La Lucarelli prima di nominare Mussolini si sciacqui la bocca! -