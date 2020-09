Michael Ballack | il 26 settembre 1976 nasce «l’eterno incompiuto» del calcio internazionale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 settembre 2020)è stato unanimemente riconosciuto come uno dei centrocampisti più talentuosi e completi della sua epoca. Il fuoriclasse tedesco è stato un giocatore completo, capace di correre in mediana per recuperare palloni, di rilanciare l’azione, di essere al centro della manovra della propria squadra e di inserirsi al momento opportuno per battere a rete. Un talento che, però, è stato costantemente accompagnato da una buona dose di sfortuna, da una sorta di «maledizione» che gli ha impedito di raccogliere quanto avrebbe realmente meritato. A parte i successi in Germania con il Bayern Monaco, il centrocampista classeper una serie di circostanze ha sempre mancato il bersaglio quando si è trattato di conquistare trofei internazionali sia con le proprie squadre di club ...