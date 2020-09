L’erosione dello stato di diritto in Polonia e Ungheria

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 settembre 2020) Oltre l’Europa è il primo podcast originale de Linkiesta prodotto assieme a Bulle media. In sei puntate racconta attraverso i dati e le date come si sono create le fratture politiche, sociali e culturali che dividono gli Stati europei. Personaggi, eventi e numeri per capire i fenomeni oltre la cronaca e i luoghi comuni. La prima puntata è dedicata al confitto tra Spagna e Catalogna; la seconda, invece, è sulla frattura sociale delle due Germanie; la terza sulle tensioni interne dell’Irlanda. Negli ultimi dieci anni i governi sovranisti dihanno messo a repentaglio con leggi liberticide lodie incrinato il loro rapporto con le istituzioni europee. Ma da dove nascono queste spinte autoritarie? Ripercorrendo trent’anni di storia, in questa puntata di ...