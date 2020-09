Juventus, Kulusevski è già nella storia: ha scritto un record contro la Samp (Di sabato 26 settembre 2020) Il centrocampista della Juventus, Dejan Kulusevski, è tra i pochi giocatori della storia bianconera a segnare un gol alla prima presenza Dejan Kulusevski, centrocampista della Juventus, ha già registrato un record alla sua prima apparizione in Serie A con la maglia bianconera. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Nel match contro la Sampdoria il giocatore ha infatti messo a segno la sua prima rete con la Juventus nella sua prima presenza ufficiale. Pochi sono i giocatori che sono riusciti a ripetere questa statistica nella storia bianconera. Tra questi vi sono Anastasi, Baggio, Bettega, Charles e Sivori oltre ai più recenti Inzaghi, Vieri, Higuain e Mandzukic. Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Il centrocampista della, Dejan, è tra i pochi giocatori dellabianconera a segnare un gol alla prima presenza Dejan, centrocampista della, ha già registrato unalla sua prima apparizione in Serie A con la maglia bianconera. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Nel matchladoria il giocatore ha infatti messo a segno la sua prima rete con lasua prima presenza ufficiale. Pochi sono i giocatori che sono riusciti a ripetere questa statisticabianconera. Tra questi vi sono Anastasi, Baggio, Bettega, Charles e Sivori oltre ai più recenti Inzaghi, Vieri, Higuain e Mandzukic. Leggi ...

