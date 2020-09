F1 | GP Russia Sochi 2020 Charles Leclerc | “Sono arrabbiato | comunicazione sbagliata in radio”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) “In radio mi hanno comunicato di avere un solo secondo di margine, poi mi sono accorto di averne di piu’. Sono, e’ ancora fresca e devo calmarmi”. Lo ha dichiaratoin merito all’incomprensione via radio con il muretto box durante la Q2 della qualifica del Gran Premio di. “La gara e’ comunque domani – ha aggiunto il monegasco della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport F1, qualificatosi in undicesima posizione -. Per me fino ad ora e’ stato un weekend difficile ma in qualifica stavo iniziando a prendere il ritmo e non ho potuto mostrare cosa avevamo. Domani cercheremo di massimizzare quello che abbiamo”