E’ il più votato ma lo attaccano “Non sa parlare” Il caso del consigliere eletto nel napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiFrattamaggiore (Na) – È stato il candidato consigliere più votato nel suo comune, ma qualche ora dopo gli scrutini è finito sotto i riflettori del web e nella gogna social, accusato di avere tanti consensi "e di non saper parlare l'italiano". Con tanto di video mentre biascica qualche parola in un'intervista subito dopo la sua elezione. La vicenda vede protagonista, suo malgrado, Raffaele Parolisi, consigliere di maggioranza del Partito Democratico di Frattamaggiore (Napoli). Parolisi, classe 1965, si è candidato alle Comunali 2020 nella coalizione del sindaco uscente Marco Antonio Del Prete (Pd e cinque liste civiche). Sindaco che, con il 51,7% di consensi è stato riconfermato alla guida del comune napoletano senza dover passare ...

