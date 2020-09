Covid-19, contagiato dipendente comunale a Sapri: positiva la compagna, ma non i colleghi (Di sabato 26 settembre 2020) Covid-19 a Sapri, dipendente comunale positivo: sindaco in isolamento 22 settembre 2020 Covid-19: 28 nuovi contagi in provincia di Salerno, un altro caso ad Agropoli 26 settembre 2020 Cari ... Leggi su salernotoday (Di sabato 26 settembre 2020)-19 apositivo: sindaco in isolamento 22 settembre 2020-19: 28 nuovi contagi in provincia di Salerno, un altro caso ad Agropoli 26 settembre 2020 Cari ...

sabrinaweb71 : @AntonioNbo15 @OverlookHotel71 Secondo me #Pericoloso. Se fosse covid e avesse contagiato qualcuno? - TgrRaiFVG : Sottoposti a tampone ventidue ragazzi e gli insegnanti del Liceo Classico Petrarca di Trieste che hanno avuto conta… - SfigaCatrame : Il #PD sta sperando che Salvini sia positivo al Covid, ma in tutti i casi segnala che è stato il primo partito cont… - DildoBaggjns : Magico capitano sospetto contagiato Covid che va a contagiare tutti i suoi elettori bravo Matté infettatevi fra di… - PolAlberto : Studente contagiato, stop al liceo Fonseca: è la prima scuola che chiude a Napoli per Covid -