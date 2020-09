“Cosa le ha detto”. GF Vip: svelato il messaggio in codice del fidanzato di Adua Del Vesco (Di sabato 26 settembre 2020) Nella quarta puntata del Gf Vip andata in onda ieri 25 settembre protagonista della prima ora di diretta è stata lei, la concorrente Adua Del Vesco. L’attrice ha ricevuto la visita di due persone molto speciali: il fidanzato Julian e l’ex Gabriel Garko, che approfittando della diretta al GF Vip ha fatto coming out. Nella casa più spiata d’Italia per un chiarimento con la ex Adua De Vesco, l’attore confessa ai microfoni Mediaset – attraverso una lunga lettera letta con emozione in diretta – quello che senza mezzi termini ha definito “il segreto di Pulcinella”: senza mai dirlo esplicitamente, Garko allude infatti alla sua omosessualità, lasciandosi andare a quello che molti hanno interpretato come un vero e proprio coming out.



