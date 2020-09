Cagliari – Lazio: i biancocelesti trionfano alla Sardegna Arena (Di domenica 27 settembre 2020) Cagliari – Lazio è stata una delle gare di questa seconda giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti portano a casa i primi tre punti della stagione grazie alle reti di Lazzari e Immobile. La squadra di Inzaghi parte in modo positivo nonostante le molte assenze e i diversi infortunati. La formazione di Di Francesco rimane invece con l’amaro in bocca perchè dopo il primo pareggio con il Sassuolo è arrivata anche la prima sconfitta che ha lasciato a corto di punti i rossoblu. Com’è andata la partita PRIMO TEMPO: Inizia puntuale alla Sardegna Arena la sfida fra Cagliari e Lazio. I biancocelesti partono subito forte e dopo solo 4 minuti passano in vantaggio grazie ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 settembre 2020)è stata una delle gare di questa seconda giornata del campionato di Serie A. Iportano a casa i primi tre punti della stagione grazie alle reti di Lazzari e Immobile. La squadra di Inzaghi parte in modo positivo nonostante le molte assenze e i diversi infortunati. La formazione di Di Francesco rimane invece con l’amaro in bocca perchè dopo il primo pareggio con il Sassuolo è arrivata anche la prima sconfitta che ha lasciato a corto di punti i rossoblu. Com’è andata la partita PRIMO TEMPO: Inizia puntualela sfida fra. Ipartono subito forte e dopo solo 4 minuti passano in vantaggio grazie ...

