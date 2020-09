Bari, accoltella l'ex marito della compagna dopo una lite (Di sabato 26 settembre 2020) Avrebbe accoltellato l'ex marito della sua attuale compagna durante un litigio. Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio e porto ... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) Avrebbeto l'exsua attualedurante un litigio. Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio e porto ...

