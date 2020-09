Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto “posseduto” anche stasera? (Di sabato 26 settembre 2020) La puntata scorsa ha “tenuto banco” su Twitter, e non esattamente in senso positivo. Guillermo Mariotto, giudice ‘veterano’ di Ballando con le Stelle, ha fatto la parte della “scheggia impazzita“. Tutta una gara ad accaparrarsi la parola, a prodursi in strane risate e a dare “zero” ai concorrenti, tanto che a un certo punto persino gli altri membri della giuria (e la stessa Milly Carlucci) hanno cominciato a mostrare segni di insofferenza. E i tweet sono stati decine: “Ho l’impressione che a Mariotto più che il tampone dovevano fare l’antidoping“, “Togliete il cellulare a Mariotto è pagato per fare il giurato non cazzeggiare su whatsapp“, “A occhio e croce il lockdown ha avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) La puntata scorsa ha “tenuto banco” su Twitter, e non esattamente in senso positivo., giudice ‘veterano’ dicon le, ha fatto la parte della “scheggia impazzita“. Tutta una gara ad accaparrarsi la parola, a prodursi in strane risate e a dare “zero” ai concorrenti, tanto che a un certo punto persino gli altri membri della giuria (e la stessa Milly Carlucci) hanno cominciato a mostrare segni di insofferenza. E i tweet sono stati decine: “Ho l’impressione che apiù che il tampone dovevano fare l’antidoping“, “Togliete il cellulare aè pagato per fare il giurato non cazzeggiare su whatsapp“, “A occhio e croce il lockdown ha avuto ...

