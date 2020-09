Autostrade, dalle esultanze di Conte alla beffa: salta l’accordo con i Benetton (Di sabato 26 settembre 2020) Breve cronologia di un fallimento: il 15 luglio, dopo mesi e mesi di polemiche feroci e promesse mai mantenute, il governo giallorosso festeggiava un accordo con i Benetton presentato come un successo su tutta la linea. Non proprio la revoca delle concessioni secca e unilaterale che era stata sbandierata all’indomani del crollo del Ponte Morandi. Ma comunque una vittoria che valeva la pena di essere celebrata. Ora, a nemmeno tre mesi di distanza, ecco però che a colpi di lettere e accuse gli imprenditori trevigiani sono riusciti a ribaltare la partita. E inchiodare ancora una volta l’esecutivo Conte alla sua manifesta debolezza. È infatti rottura tra Atlantia e la Cassa Depositi e Prestiti, per la quale il governo aveva tracciato il ruolo di protagonista della nuova Autostrade per ... Leggi su ilparagone (Di sabato 26 settembre 2020) Breve cronologia di un fallimento: il 15 luglio, dopo mesi e mesi di polemiche feroci e promesse mai mantenute, il governo giallorosso festeggiava un accordo con ipresentato come un successo su tutta la linea. Non proprio la revoca delle concessioni secca e unilaterale che era stata sbandierata all’indomani del crollo del Ponte Morandi. Ma comunque una vittoria che valeva la pena di essere celebrata. Ora, a nemmeno tre mesi di distanza, ecco però che a colpi di lettere e accuse gli imprenditori trevigiani sono riusciti a ribaltare la partita. E inchiodare ancora una volta l’esecutivosua manifesta debolezza. È infatti rottura tra Atlantia e la Cassa Depositi e Prestiti, per la quale il governo aveva tracciato il ruolo di protagonista della nuovaper ...

