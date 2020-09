Aspettando i maschietti | arriva il bis di Anna Van Der Breggen di S Gambino

Leggi su tpi

(Di sabato 26 settembre 2020)il bis divan derCon la vittoria dell’olandeseVan der, che ha così bissato il successo a cronometro di giovedì scorso, si è chiuso il mondiale femminile imolese. La tulipana ha vinto in modo enfatico, in modo non dissimile da come fece Vittorio Adorni tra gli uomini 52 anni fa, precedendo di 1’20”sul traguardo la connazionale, nonché campionessa uscente, Annemiek van Vleuten, che ha regolato in volata l’azzurra Elisa Longo Borghini. Per l’azzurra si tratta di un bronzo strameritato posto che la nostra è stata l’unica nazionale che ha provato a contrastare lo strapotere orange. Domani si assegna il titolo più importante: quello ...