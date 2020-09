A Bologna il Pd si è piegato per anni alle multinazionali Ora cambia idea per non perdere le elezioni

Leggi su tpi

(Di sabato 26 settembre 2020) C’è stato un momento, agli inizi di questo anno surreale, in cui la parola “mento” veniva pronunciata quasi da tutti con venerazione, come si trattasse di una preghiera, un padreterno. Sembrava che la pandemia stesse agendo da acceleratore di evoluzioni troppo a lungo rimandate, che le nostre società, e le nostre economie, avessero raggiunto l’orlo della loro esistenza e che l’unica alternativa possibile fosse un salto collettivo di paradigma. Un mondo nuovo. Ma, subito dopo quel grande spavento, in tanti hanno iniziato a ritenere che qualcuno potesse saltare per tutti, oppure che ognuno potesse farlo per conto di un altro. Conclusa la fase uno è arrivata, come era normale, la risacca. Il risultato è che ad oggi poco o niente è davveroto e che ciò che tenta ineditamente ...