1.900 contagi, record dal lockdown in Italia (Di sabato 26 settembre 2020) Il ministero della Salute ha deciso che in caso di positività studenti e personale potranno tornare in classe solo dopo doppio tampone negativo Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 settembre 2020) Il ministero della Salute ha deciso che in caso di positività studenti e personale potranno tornare in classe solo dopo doppio tampone negativo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 1.900 contagi in Italia, record post #lockdown. Le vittime sono 20 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: oltre 1.900 #contagi, record dal post #lockdown. L'#Iss: 'Progressivo peggioramento' #Covid #ANSA - Moixus1970 : RT @Tg1Raiofficial: L'andamento dell'epidemia in Italia. Oltre 1.900 contagi nelle ultime 24 ore, record del post #lockdown. Venti i decess… - patriziarutigl1 : RT @Tg1Raiofficial: L'andamento dell'epidemia in Italia. Oltre 1.900 contagi nelle ultime 24 ore, record del post #lockdown. Venti i decess… - Tg1Raiofficial : L'andamento dell'epidemia in Italia. Oltre 1.900 contagi nelle ultime 24 ore, record del post #lockdown. Venti i de… -

Ultime Notizie dalla rete : 900 contagi Coronavirus nel mondo, 900 mila vittime globali. In India sfiorati i 100 mila casi in un giorno la Repubblica Galli: "Il virus non se n'è mai andato, l'equilibrio è fragile"

Il virus non è cambiato significativamente e non se n'è mai andato. Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, fa il punto sul coronavirus, dopo l'aumento di contagi ...

Coronavirus, ultime notizie. Oltre 1.900 contagi, record dal post lockdown. DIRETTA

Nuovo record di crescita di casi giornalieri di coronavirus in Tunisia. In 24 ore (secondo i dati riferiti al 24 settembre) sono stati registrati altri 1087 contagi, che portano il totale delle infezi ...

Il virus non è cambiato significativamente e non se n'è mai andato. Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, fa il punto sul coronavirus, dopo l'aumento di contagi ...Nuovo record di crescita di casi giornalieri di coronavirus in Tunisia. In 24 ore (secondo i dati riferiti al 24 settembre) sono stati registrati altri 1087 contagi, che portano il totale delle infezi ...