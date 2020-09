Zucchero festeggia 65 anni, ma il regalo è per i fan (Di venerdì 25 settembre 2020) Un video inedito da San Marco, "Sarebbe questo il mondo", e la promessa di una serie di date all’Arena di Verona per la prossima primavera Leggi su lastampa (Di venerdì 25 settembre 2020) Un video inedito da San Marco, "Sarebbe questo il mondo", e la promessa di una serie di date all’Arena di Verona per la prossima primavera

Stefano32847521 : RT @Stefano32847521: Zucchero festeggia 65 anni, ma il regalo è per i fan ?@SerFiss? - solospettacolo : Zucchero festeggia 65 anni, ma regalo è per i fan - infoitcultura : Zucchero festeggia 65 anni, ma il regalo è per i fan - DANIELA74412685 : RT @Stefano32847521: Zucchero festeggia 65 anni, ma il regalo è per i fan ?@SerFiss? - AerariumL : RT @Stefano32847521: Zucchero festeggia 65 anni, ma il regalo è per i fan ?@SerFiss? -