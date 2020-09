Violentissimo nubifragio sulla città | crolli | feriti e paura tra gli abitanti La situazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il forte maltempo sta sferzando diverse parti d’Italia. A Salerno c’è stata un’incredibile tromba d’aria, che ha creato numerosi problemi. Ed è notizia di poco fa di unnella città di Napoli. Per circa 10 minuti è caduta una pioggia molto intensa, causando danni in tutto il territorio partenopeo. Nel quartiere-mercato di Pignasecca, molto popolare in zona, sono crollate alcune suppellettili probabilmente abusive da una veranda. I danni sono stati ingenti. Una ragazza è stata colpita ed è rimasta ferita. La vittima è stata immediatamente estratta viva, ma ha riportato alcune contusioni e tagli alla testa e alle gambe. Attualmente si trova all’ospedale, dove è stata trasferita subito dopo l’accaduto. Non se la passa bene nemmeno il Vomero, ...