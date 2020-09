Uomini e donne anticipazioni 25 settembre: un triangolo pericoloso (Di venerdì 25 settembre 2020) Cosa accadrà nella puntata di Uomini e donne di oggi, venerdì 25 settembre 2020? Armando Incarnato è di nuovo nella bufera, Jessica e Davide, invece… “Il triangolo no, non l’avevo considerato”, cantava Renato Zero. E forse nemmeno a Uomini e donne si era pensato che il Trono Classico e il Trono Over nello stesso studio contemporaneamente avrebbero potuto fare scintille e creare rapporti di coppia davvero inaspettati. ÈArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Cosa accadrà nella puntata didi oggi, venerdì 252020? Armando Incarnato è di nuovo nella bufera, Jessica e Davide, invece… “Ilno, non l’avevo considerato”, cantava Renato Zero. E forse nemmeno asi era pensato che il Trono Classico e il Trono Over nello stesso studio contemporaneamente avrebbero potuto fare scintille e creare rapporti di coppia davvero inaspettati. ÈArticolo completo: dal blog SoloDonna

micheleemiliano : È il momento di prendere una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro: comporre la Giunta… - PiazzapulitaLA7 : La pandemia ha messo in risalto ancora di più le disuguaglianze che ci sono tra uomini e donne. Tiziana Ferrario… - ShooterHatesYou : Sempre notato come agli uomini ci si rivolga per cognome e alle donne per nome (signor Masala, signora Maria). È p… - becslorelai : essere influenzate dalla misoginia non è una colpa siamo state cresciute e continuiamo a vivere in una società stre… - fezantiel : RT @Blackaster96: 'Cioèèè zio che schifo gli anime sono per bimbiminkia zoè ma daiiiii ridicoliiiiih ceh!' Venera i clown stramaschilisti… -