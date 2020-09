“Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro”: post choc del Comune di Ferrara, poi le scuse (Di venerdì 25 settembre 2020) “La pandemia ci renderà migliori”, così dicevano. Ma purtroppo alcuni fatti sembrano smentire questo bell’augurio. Qualche minuto fa il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha ricondiviso un articolo pubblicato su ‘Open’, il giornale da lui fondato, in cui si parla di un’immagine sconcertante condivisa (e poi rimossa) sull’Instagram e il Facebook del Comune di Ferrara, che si è scusato. Compariva la scritta «Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro», presentata sotto forma di citazione. La descrizione recitava: «L’assunzione di alcol e droghe ti rende in parte responsabile degli abusi che hai subito». Un post ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 25 settembre 2020) “La pandemia ci renderà migliori”, così dicevano. Ma purtroppo alcuni fatti sembrano smentire questo bell’augurio. Qualche minuto fa il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha ricondiviso un articolo pubblicato su ‘Open’, il giornale da lui fondato, in cui si parla di un’immagine sconcertante condivisa (e poi rimossa) sull’Instagram e il Facebook deldi, che si è scusato. Compariva la scritta «Se seisei instupro», presentata sotto forma di citazione. La descrizione recitava: «L’assunzione di alcol e droghe ti rende indegli abusi che hai subito». Un...

