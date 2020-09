Riforma pensioni: doppia uscita con quota 98 e 101 (Di venerdì 25 settembre 2020) Parola d’ordine in questo autunno caldo è Riforma pensioni. Ma non solo. A dominare le notizie e le discussioni è la flessibilità in uscita necessaria per andare a sopperire alla scadenza della quota 100 il 31 dicembre 2021.Al definitivo pensionamento della misura quota 100 dovrà per forza di cosa esserci un’altra misura che garantisca la flessibilità in uscita per evitare il gradone di 5 anni che si verrebbe a creare ripristinando esclusivamente la legge Fornero. Nei tavoli di confronto quello che si cerca è il giusto compromesso tra sostenibilità della misura e diritti dei lavoratori nel trovare la giusta misura che vada ad addolcire i rigidi parametri imposti dalla legge Fornero. Riforma ... Leggi su pensioniefisco (Di venerdì 25 settembre 2020) Parola d’ordine in questo autunno caldo è. Ma non solo. A dominare le notizie e le discussioni è la flessibilità innecessaria per andare a sopperire alla scadenza della100 il 31 dicembre 2021.Al definitivo pensionamento della misura100 dovrà per forza di cosa esserci un’altra misura che garantisca la flessibilità inper evitare il gradone di 5 anni che si verrebbe a creare ripristinando esclusivamente la legge Fornero. Nei tavoli di confronto quello che si cerca è il giusto compromesso tra sostenibilità della misura e diritti dei lavoratori nel trovare la giusta misura che vada ad addolcire i rigidi parametri imposti dalla legge Fornero....

matteosalvinimi : #Salvini: Sfido chiunque a trovare una riforma fatta nell’ultimo anno da questo governo su tasse, Giustizia, Lavoro… - Marcozanni86 : E riforma del mercato del lavoro, con flessibilizzazione e precarietà. Questo e riforma delle pensioni sono i due '… - SpinelliFs : RT @FnpCisl: ?? Su #pensioni e #sanita è indispensabile che il governo adotti con urgenza le misure di riforma necessarie per rispondere all… - falitalia : @Simonegtt77 @CottarelliCPI @Aldito11 Ha presente come è fatto il sistema pensionistico? No. La fetta più grande è… - FIMCISLROMAGNA : RT @FnpCisl: ?? Su #pensioni e #sanita è indispensabile che il governo adotti con urgenza le misure di riforma necessarie per rispondere all… -