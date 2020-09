Renato Zero a Verissimo: ‘Mi sento inadeguato, volevo solo esistere’ (Di venerdì 25 settembre 2020) Renato Zero, ospite in esclusiva a Verissimo sabato 26 settembre alle ore 16.00 su Canale 5, parla dei suoi 70 anni che compirà il 30 settembre. Un compleanno importante che l’artista ha deciso di celebrare con Zerosettanta, una grande opera divisa in tre album di inediti e che Canale 5 celebrerà con uno speciale in prima serata, in onda martedì 29 settembre. “Fuggirò per una destinazione ignota. Il compleanno per me è tutti i giorni. Ogni volta che apro gli occhi. Mi festeggio con una buona colazione, una passeggiata e facendo una visita agli amici” dice il cantante. Renato Zero e l’amore A Silvia Toffanin, che gli chiede se abbia fatto un bilancio della sua intensa vita e carriera, Renato risponde: “I ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 settembre 2020), ospite in esclusiva asabato 26 settembre alle ore 16.00 su Canale 5, parla dei suoi 70 anni che compirà il 30 settembre. Un compleanno importante che l’artista ha deciso di celebrare consettanta, una grande opera divisa in tre album di inediti e che Canale 5 celebrerà con uno speciale in prima serata, in onda martedì 29 settembre. “Fuggirò per una destinazione ignota. Il compleanno per me è tutti i giorni. Ogni volta che apro gli occhi. Mi festeggio con una buona colazione, una passeggiata e facendo una visita agli amici” dice il cantante.e l’amore A Silvia Toffanin, che gli chiede se abbia fatto un bilancio della sua intensa vita e carriera,risponde: “I ...

