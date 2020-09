Previsioni Meteo: è arrivata la neve, temperature in calo come se fosse dicembre (Di venerdì 25 settembre 2020) Un tuffo nelle atmosfere Meteo tipiche di dicembre. temperature in violento calo e compare anche la prima neve. Le Previsioni Meteo per questi ultimi giorni di settembre. Un vortice di maltempo sta caratterizzando queste giornate di fine settembre. Si tratta di una bassa pressione piuttosto intensa che non mollerà la presa durante il weekend anzi: … L'articolo Previsioni Meteo: è arrivata la neve, temperature in calo come se fosse dicembre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 settembre 2020) Un tuffo nelle atmosferetipiche diin violentoe compare anche la prima. Leper questi ultimi giorni di settembre. Un vortice di maltempo sta caratterizzando queste giornate di fine settembre. Si tratta di una bassa pressione piuttosto intensa che non mollerà la presa durante il weekend anzi: … L'articolo: èlainseè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

