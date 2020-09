Playoff NBA, Lakers ad una vittoria dalle Finals (Di venerdì 25 settembre 2020) Continuano i Playoff NBA. Nella notte appena trascorsa i Los Angeles Lakers si sono aggiudicati la vittoria contro i Denver Nuggets in gara 4 delle Western Conference Finals. Si sono portati dunque sul 3-1 nella serie e si portano ad una sola vittoria dalla qualificazione alle NBA Finals. Stanotte è, invece, prevista gara 5 delle finali della Eastern Coference, che in caso di vittoria dei Miami Heat potrebbe anche già regalarci la prima partecipante alle NBA Finals. Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 114 – 108 LeBron James, #23 dei Los Angeles Lakers, intento a raccogliere un rimbalzo, marcato da Jerami Grant, #9 dei Denver Nuggets, durante gara 4 delle finali di Western Conference dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Continuano iNBA. Nella notte appena trascorsa i Los Angelessi sono aggiudicati lacontro i Denver Nuggets in gara 4 delle Western Conference. Si sono portati dunque sul 3-1 nella serie e si portano ad una soladalla qualificazione alle NBA. Stanotte è, invece, prevista gara 5 delle finali della Eastern Coference, che in caso didei Miami Heat potrebbe anche già regalarci la prima partecipante alle NBA. Los Angeles– Denver Nuggets 114 – 108 LeBron James, #23 dei Los Angeles, intento a raccogliere un rimbalzo, marcato da Jerami Grant, #9 dei Denver Nuggets, durante gara 4 delle finali di Western Conference dei ...

I Los Angeles Lakers si rialzano dopo la sconfitta subita in gara 3 delle Western Conference Finals contro i Denver Nuggets e si portano sul 3-1 nella serie. Manca dunque adesso una sola vittoria ai g ...

"Fa male, ma non troppo. Avrò tempo per recuperare”: queste le parole che tutti i tifosi dei Lakers volevano sentir pronunciare a Anthony Davis (e che hanno fatto tirare a molti un sospiro di sollievo ...

