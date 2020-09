Monster Hunter Rise torna a mostrarsi al Tokyo Game Show 2020 in un nuovo trailer (Di venerdì 25 settembre 2020) Durante il Tokyo Game Show, Capcom ha mostrato un nuovo trailer dedicato a Monster Hunter Rise, il titolo in arrivo il prossimo anno su Nintendo Switch. Il video mostra scene inedite mai mostrate del gioco in cui possiamo dare uno sguardo ai cacciatori alle prese con diversi combattimenti contro giganteschi mostri.Ma le novità non finiscono qui: Capcom ha annunciato che nella giornata di domani alle ore 14:00 (orario italiano) terrà una nuova diretta in cui verranno svelate nuove informazioni sul gioco tra cui una demo di Gameplay ufficiale che consentirà al pubblico di dare uno sguardo alle funzionalità e ai meccanismi implementati nel nuovo capitolo della serie.Senza ulteriori indugi vi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020) Durante il, Capcom ha mostrato undedicato a, il titolo in arrivo il prossimo anno su Nintendo Switch. Il video mostra scene inedite mai mostrate del gioco in cui possiamo dare uno sguardo ai cacciatori alle prese con diversi combattimenti contro giganteschi mostri.Ma le novità non finiscono qui: Capcom ha annunciato che nella giornata di domani alle ore 14:00 (orario italiano) terrà una nuova diretta in cui verranno svelate nuove informazioni sul gioco tra cui una demo diplay ufficiale che consentirà al pubblico di dare uno sguardo alle funzionalità e ai meccanismi implementati nelcapitolo della serie.Senza ulteriori indugi vi ...

Eurogamer_it : Nuovo trailer di #MonsterHunterRise. - AkibaGamers : Durante il Tokyo Game Show 2020, CAPCOM ha rilasciato un nuovo gameplay per l'attesissimo MONSTER HUNTER RISE per N… - GamingTalker : Monster Hunter Rise, nuovo trailer e gameplay dal Tokyo Game Show 2020, dettagli sui nuovi mostri… - ScizLor : Al #TGS2020 la #Capcom presenta il nuovo gioco della serie Monster Hunter, ma gli spettatori in chat chiedono a gra… - PokeMillennium : Monster Hunter Rise: il sito ufficiale mostra nuove immagini del titolo Articolo di @MaryEEvee_ #NintendoSwitch… -