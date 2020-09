“Mi hanno portato via anche lo stendino per i panni, ho perso tutto”, dice Serena Grandi (Di venerdì 25 settembre 2020) Lo sfogo su Repubblica di Serena Grandi dopo la condanna a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del suo ristorante di Rimini. Due anni e due mesi di reclusione. E’ questa la condanna stabilita dal Tribunale di Rimini nei confronti di Serena Grandi. L’attrice paga il prezzo del fallimento del ristorante … L'articolo “Mi hanno portato via anche lo stendino per i panni, ho perso tutto”, dice Serena Grandi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 25 settembre 2020) Lo sfogo su Repubblica didopo la condanna a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del suo ristorante di Rimini. Due anni e due mesi di reclusione. E’ questa la condanna stabilita dal Tribunale di Rimini nei confronti di. L’attrice paga il prezzo del fallimento del ristorante … L'articolo “Mivialoper i, hotutto”,proviene da leggilo.org.

