Lo scandalo Suarez sulla carta d'ingresso nel nostro Paese (di M.T. Zanola)

(A cura di Maria Teresa Zanola, docente di Lingua e Traduzione Francese, Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)C'è voluto un calciatore famoso e un fatto di cronaca, che sa di scandalo, per portare all'attenzione di tutti una certificazione linguistica fin qui conosciuta soprattutto da chi la ricercava per necessità professionali o di studio, o per definire la propria posizione civile in Italia.Di fatto è la carta di ingresso nel nostro Paese, il documento che assicura quella conoscenza della nostra lingua utile per poter avere la cittadinanza, e che conferma la competenza adeguata – nota come il B1 – per presentarsi, esprimere le proprie esigenze quotidiane, ...

Nella prima parte dell'esame è stata posta al calciatore ex Barça esclusivamente la domanda "Come ti chiami?"; nella seconda parte, dopo aver mostrato le immagini di un cocomero e di un supermercato, ...

