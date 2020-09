Lazio: Lotito criticato duramente dagli Ultras biancocelesti (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella notte fra il 24 e il 25 settembre, il ponte al di sopra di Corso di Francia a Roma è stato teatro della voce degli Ultras laziali. La parte calda del tifo biancoceleste ha recriminato alla società e in particolar modo a Lotito, il fatto di non essersi impegnata abbastanza nel mercato. Gli Ultras infatti non sono contenti degli acquisti effettuati perchè a parer loro, non sono abbastanza per affrontare il campionato e le gare europee. Lotito accusato dagli Ultras laziali di non aver investito maggiormente nel mercato Gli Ultras della Lazio contro Lotito Gli striscioni, che esprimono il pensiero della Curva Nord, sono due. Il primo recita: “False promesse e mediocrità, il calciomercato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella notte fra il 24 e il 25 settembre, il ponte al di sopra di Corso di Francia a Roma è stato teatro della voce deglilaziali. La parte calda del tifo biancoceleste ha recriminato alla società e in particolar modo a, il fatto di non essersi impegnata abbastanza nel mercato. Gliinfatti non sono contenti degli acquisti effettuati perchè a parer loro, non sono abbastanza per affrontare il campionato e le gare europee.accusatolaziali di non aver investito maggiormente nel mercato GlidellacontroGli striscioni, che esprimono il pensiero della Curva Nord, sono due. Il primo recita: “False promesse e mediocrità, il calciomercato ...

