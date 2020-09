L' acqua di cava Manara è tornata potabile ma resta sporca e vischiosa

(Di venerdì 25 settembre 2020), Pavia,, 25 settembre 2020 - Non deve più essere bollita l'che sgorga dai rubinetti e viene utilizzata per usi potabili , alimentari e per l'igiene orale. Dopo le analisi ...

coma_girl : Quando ero piccola spesso i miei andavano al vivaio San Placido sulla Ardeatina e mi portava con lei. Io passavo le… - generacomplotti : #fakeNews Lercio ha scritto sui social che il #Coronavirus non è stato creato dai produttori di mascherine per dimo… - Yogaolic : #Pavia Acqua scura e batteri a Cava Manara, nel Pavese ora è allarme - AleRepossi : A Cava Manara (#Pavia) acqua potabile da bollire. Arriva l'ordinanza urgente del sindaco Michele Pini - -

Ultime Notizie dalla rete : acqua cava

IL GIORNO

Cava Manara (Pavia), 25 settembre 2020 - Non deve più essere bollita l’acqua che sgorga dai rubinetti e viene utilizzata per usi potabili, alimentari e per l’igiene orale. Dopo le analisi microbiologi ...Il sindaco attende le analisi ufficiali per revocare l’ordinanza di bollitura Durante l’incontro con Pavia Acque chiesto il rimborso parziale delle bollette CAVA MANARA Il sindaco Michele Pini dovrebb ...