La fine del dibattito pubblico (o forse è andato altrove) (Di venerdì 25 settembre 2020) Per il quarantesimo anniversario della sua nascita, la rivista Débat ha deciso di festeggiare in maniera speciale: chiudendo. Del resto, oggi, quanti altri modi ha una rivista per farsi notare? Nell’editoriale di addio, il direttore, Pierre Nora, ha scritto che la “scomparsa di una testata importante ha sempre un significato che la oltrepassa” e, da settimane, la Francia si domanda quale sia. “È un allarme per tutto il dibattito pubblico europeo”, mi dice Ernesto Galli della Loggia appena accenno al motivo per cui lo chiamo. Mi racconta che è abbonato alla rivista da dieci anni e tradisce nella voce un’amarezza che forse solo un uomo del Novecento può provare. “La chiusura di Débat – dice – solleva dei problemi che, nel caso italiano, sono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Per il quarantesimo anniversario della sua nascita, la rivista Débat ha deciso di festeggiare in maniera speciale: chiudendo. Del resto, oggi, quanti altri modi ha una rivista per farsi notare? Nell’editoriale di addio, il direttore, Pierre Nora, ha scritto che la “scomparsa di una testata importante ha sempre un significato che la oltrepassa” e, da settimane, la Francia si domanda quale sia. “È un allarme per tutto ileuropeo”, mi dice Ernesto Galli della Loggia appena accenno al motivo per cui lo chiamo. Mi racconta che è abbonato alla rivista da dieci anni e tradisce nella voce un’amarezza chesolo un uomo del Novecento può provare. “La chiusura di Débat – dice – solleva dei problemi che, nel caso italiano, sono ...

“In vista della fine del regime di emergenza dobbiamo arrivare ad un’intesa concertata tra Governo, sindacato e imprese per stabilire saldi affidamenti reciproci da attuare nei luoghi di lavoro ...

Il partito dei veneti affondato in trentacinque anni di baruffe

Sono ben quattro le liste venetiste del 2010, prime dell’era Zaia ... duecentesimo anniversario della fine della Repubblica di Venezia. Ma già prima c’erano stati episodi minori, ma al ...

