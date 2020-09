Insopportabile | il piagnisteo della sacrificata per un milionario | Selvaggia massacra la Gregoraci

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Nel bene o nel male, si parla sempre di Elisabetta, tra le protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La showgirl ha anche parlato dalla casa del suo rapporto con Flavio Briatore, descrivendosi come una moglie che ha sacrificato carriera e vita per il marito. Frasi che francamente hanno lasciato un poco interdetti. E per certo, tra gli interdetti c'èLucarelli, che in un commento pubblicato su Tpi.it ha picchiato duro contro la: "Dichiarazioni francamente insopportabili che catapultano le donne indietro di qualche era geologica. E che vengono pronunciate con quel tono dama con la fierezza nello sguardo di chi si è immolata per una nobile causa", scrive. Insomma, lamentele per ...