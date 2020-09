In giro per Roma con un coltello nella borsa: scatta la denuncia per una turista polacca (Di venerdì 25 settembre 2020) Proseguono gli interventi di contrasto ai fenomeni illegali sul territorio capitolino da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Durante i controlli anti abusivismo nell’area del Colosseo, gli agenti del I Gruppo Centro ( Ex Trevi) hanno denunciato una turista di nazionalità polacca per porto ingiustificato di un coltello. I fatti Nel pomeriggio di ieri una pattuglia è stata allertata da personale addetto alle verifiche di accesso all’area dei Fori Imperiali per la presenza di una donna che, da controllo attraverso metal detector, risultava in possesso di oggetti sospetti nella borsa. Una volta rinvenuto un coltello di circa 20 cm, la 29enne, di nazionalità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020) Proseguono gli interventi di contrasto ai fenomeni illegali sul territorio capitolino da parte della Polizia Locale diCapitale. Durante i controlli anti abusivismo nell’area del Colosseo, gli agenti del I Gruppo Centro ( Ex Trevi) hannoto unadi nazionalitàper porto ingiustificato di un. I fatti Nel pomeriggio di ieri una pattuglia è stata allertata da personale addetto alle verifiche di accesso all’area dei Fori Imperiali per la presenza di una donna che, da controllo attraverso metal detector, risultava in possesso di oggetti sospetti. Una volta rinvenuto undi circa 20 cm, la 29enne, di nazionalità ...

Ultime Notizie dalla rete : giro per "A giro per Pisa" Tutta la collana firmata Bargagna e Celli LA NAZIONE Venerdì 16 ottobre passa il Giro d'Italia, si cercano volontari

ROVIGO - L’amministrazione cerca volontari per presidiare le intersezioni stradali dove passeranno i corridori del 103° Giro d'Italia, in programma il 16 ottobre. Le associazioni di volontariato e soc ...

Papa Francesco: a Circolo San Pietro, “individuare nella città le nuove forme di povertà, perché gli effetti della pandemia saranno terribili”

“È urgente individuare nella città che rapidamente si trasforma le nuove forme di povertà”. E’ l’appello del Papa, che ricevendo in udienza i soci del Circolo di San Pietro li ha esortati a continuare ...

ROVIGO - L'amministrazione cerca volontari per presidiare le intersezioni stradali dove passeranno i corridori del 103° Giro d'Italia, in programma il 16 ottobre. Le associazioni di volontariato e soc ...