Il rischio Covid in palestra è praticamente zero. Lo rileva uno studio condotto da UKActive nel Regno Unito e pubblicato sulla rivista Health Club Management. La ricerca è stata effettuata su un'ampia base di 1.300 palestre, centri fitness e centri sportivi testando in totale 10.000 visite nell'arco del periodo post-lockdown tra il 25 luglio e 16 agosto. Il tasso di infezione è risultato 0,020 positività sulle 10.000 presenze, sostanzialmente inesistente. Cosa dicono i numeri Considerati i 1.300 centri sondati del Regno Unito nel periodo delle 3 settimane successive alla riapertura dopo il lockdown, il totale degli accessi in questo arco di tempo è stato di oltre 8 milioni (8 milioni di presenze, ovvero di ingressi reiterati anche dalle medesime persone, non ...

