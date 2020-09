Heather Parisi torna ad attaccare Lorella Cuccarini, per colpa di Tommaso Zorzi,: 'E' omofoba' (Di venerdì 25 settembre 2020) 'Se uno dice 'se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio', ma va?, e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che 'non è allineato al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) 'Se uno dice 'se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio', ma va?, e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che 'non è allineato al ...

“Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul c***o. È una s*****a!”. “Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150mila volte.”. “Ma stai zitta che è meglio!.”Non puoi nel 2020 rompere i c******i su ’ ...

Heather Parisi all’attacco di Lorella Cuccarini: “Chi è contrario ai matrimoni gay è omofobo”

“Se uno dice 'se avessi un figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio' (ma va?) e poi è contrario ad adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che 'non è allineato a ...

