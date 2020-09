Giustino-Moutet in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di venerdì 25 settembre 2020) Il qualificato Lorenzo Giustino è stato sorteggiato con Corentin Moutet al primo turno del Roland Garros 2020. Il napoletano ha superato i tre scogli del tabellone cadetto approdando nel main draw. Di fronte si trova l’istrionico francese, capace di prestazioni di rilievo ma anche di passaggi a vuoto importanti. La sfida è in programma nella giornata di domenica 27 o lunedì 28 settembre, con orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre la diretta streaming è disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Il qualificato Lorenzoè stato sorteggiato con Corentinal primo turno del. Il napoletano ha superato i tre scogli del tabellone cadetto approdando nel main draw. Di fronte si trova l’istrionico francese, capace di prestazioni di rilievo ma anche di passaggi a vuoto importanti. La sfida è in programma nella giornata di domenica 27 o lunedì 28 settembre, conancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre laè disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e ...

MercRF : RT @GeorgeSpalluto: Questi gli abbinamenti dei qualificati che riguardano gli azzurri: Cecchinato-de Minaur Korda-Seppi Gomez-Sonego Giusti… - ZioCorra58 : RT @GeorgeSpalluto: Questi gli abbinamenti dei qualificati che riguardano gli azzurri: Cecchinato-de Minaur Korda-Seppi Gomez-Sonego Giusti… - sportface2016 : Gli avversari di #Giustino e #Cecchinato al #RolandGarros dopo le qualificazioni - Fprime86 : RT @LucaFiorino24: Sorteggio al completo dopo l’inserimento dei qualificati: Cecchinato vs De Minaur Giustino vs Moutet Seppi vs Korda Son… - LucaFiorino24 : Sorteggio al completo dopo l’inserimento dei qualificati: Cecchinato vs De Minaur Giustino vs Moutet Seppi vs Korda Sonego vs Gomez #RG20 -

Ultime Notizie dalla rete : Giustino Moutet Roland Garros 2020: Cecchinato pesca de Minaur, Giustino contro Moutet Sportface.it Roland Garros 2020: Cecchinato pesca de Minaur, figli d’arte per Sonego e Seppi. Derby Giorgi-Trevisan, per Sara Errani c’è Puig

Con il completamento delle qualificazioni, si è definita in modo completo la griglia degli incontri di giocatori e giocatrici che rappresenteranno l’Italia nell’edizione 2020 del Roland Garros. Dei 14 ...

Roland Garros Q - Cecchinato si guadagna il main draw. Dentro anche Errani Trevisan

Si sono concluse le qualificazioni per l’accesso al tabellone principale del Roland Garros edizione 2020 e gli italiani che sono riusciti a garantirsi un posto nel main draw passando per i turni preli ...

Con il completamento delle qualificazioni, si è definita in modo completo la griglia degli incontri di giocatori e giocatrici che rappresenteranno l’Italia nell’edizione 2020 del Roland Garros. Dei 14 ...Si sono concluse le qualificazioni per l’accesso al tabellone principale del Roland Garros edizione 2020 e gli italiani che sono riusciti a garantirsi un posto nel main draw passando per i turni preli ...