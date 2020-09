GF Vip | Massimiliano Morra | chi è? Età | professione e carriera

(Di venerdì 25 settembre 2020) Chi è, concorrente del Grande Fratello Vip finito in nomination? Oltre ad essere l’ex fidanzato di Adua Del Vesco, l’attore è anche…è il quarto inquilino della casa della Grande Fratello Vip a finire in nomination. Con lui Fulvio Abbate, Francesca Pepe e Matilde Brandi. Classe 1985, fin da giovanissimoha iniziato a lavorare. Prima come modello, diventando testimonial di brand nazionali eArticolo completo: GF Vip:, chi è? Età,dal blog SoloDonna

moneypuntoit : ?? Ares gate e la setta: cos'è successo ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ?? - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco gelose di Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra? Ecco cosa è su… - LadyFalenaIvana : RT @VanityFairIt: Sembrava un semplice chiarimento tra due ex fidanzati del #GFVIP, ma sta diventando qualcosa di più grande e inquietante.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Massimiliano

Rimossi i contenuti da Pomeriggio 5 sul cosiddetto Ares-Gate, il caso sollevato al Grande Fratello Vip da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Alberto Tarallo, titolare della casa di produzione Ares e ...Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e sop ...