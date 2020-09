Flash News del 25 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’attacco avvenuto a Parigi nella zona della Bastiglia, vicino alla sede un tempo occupata dal giornale satirico Charlie Hebdo: Questa mattina, un uomo ha ferito a colpi di arma bianca, forse un macete, alcuni passanti, due dei quali sarebbero in gravi condizioni. La polizia ha fermato due sospetti, di cui uno sarebbe effettivamente l’autore dell’attacco, mentre l’intero quartiere è stato transennato;Emergenza Coronavirus: Crescono i contagi in Italia, ieri quasi 1.800 nuovi casi. Intanto, sulla gestione della pandemia da parte del nostro Governo arriva l’elogio dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Sulla riapertura degli stadi, intanto, gli scienziati chiedono cautela;Oggi gli studenti manifestano nelle principali città italiane, chiedono spazi in grado di garantire il distanziamento in classe e più insegnanti ...