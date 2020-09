Fedez ha una nuova canzone. «Bella storia» davvero? (Di venerdì 25 settembre 2020) Fedez apre questo venerdì on air tra radio e streaming con Bella storia e fa subito tendenza su Google anche se non ha ancora un video, solo con il testo, già piuttosto ricercato. Il brano scorre rapido verso il dunque e si ascolta con la semplicità con cui si beve una bibita gassata. Se sia un pregio o un difetto ai fini di una hit autunnale lo diranno presto gli ascolti. Sicuramente cattura e arriva con una certa immediatezza grazie all'intro ipnotica che si lascia subito ricordare Penso spesso all'inizio, di tutto, questo penso spesso all'inizio di tutto, questo penso spesso alla fine di tutto… ma tu puoi darmi di più? Quello che segue è l'istantanea di un amore, anzi di un qualsiasi (e insieme unico) innamoramento descritto tra rapide immagini reali e altre più ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 settembre 2020)apre questo venerdì on air tra radio e streaming cone fa subito tendenza su Google anche se non ha ancora un video, solo con il testo, già piuttosto ricercato. Il brano scorre rapido verso il dunque e si ascolta con la semplicità con cui si beve una bibita gassata. Se sia un pregio o un difetto ai fini di una hit autunnale lo diranno presto gli ascolti. Sicuramente cattura e arriva con una certa immediatezza grazie all'intro ipnotica che si lascia subito ricordare Penso spesso all'inizio, di tutto, questo penso spesso all'inizio di tutto, questo penso spesso alla fine di tutto… ma tu puoi darmi di più? Quello che segue è l'istantanea di un amore, anzi di un qualsiasi (e insieme unico) innamoramento descritto tra rapide immagini reali e altre più ...

