F2 GP Russia 2020 Qualifiche | Tsunoda di nuovo in P1!

(Di venerdì 25 settembre 2020) La F2 ha da poco visto concludersi per il GP dile relativedi categoria. Da queste ne esce la terza pole position della stagione di Yuki, autore del giro decisivo proprio negli ultimi attimi della sessione. Il giapponese dunque dimostra nuovamente di avere una grande predisposizione al giro secco. F2 GP– Il riassunto della sessione L’attuale leader del campionato Mick Schumacher è il primo a scendere in pista. Dopo di lui è il turno di Robert Shwartzman, molto più in forma del compagno di squadra e in grado di segnare un 1:49.634. Il primo posto del russo dura poco, a causa della grande velocità di Jehan Daruvala, indiano del team Carlin. L’unico ad impensierirlo, ...