Era la prima tronista di Uomini e Donne, oggi dopo 20 anni è così (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono trascorsi ben 20 anni dalla primissima edizione di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Lei è stata una delle prime a sedere sul trono quella stagione. Ma l'esperienza televisiva e il no di Costantino Vitagliano sono solo un lontano ricordo. oggi Lucia Pavan è una donna in carriera, mamma di una bambina, che prestò convolerà a nozze. Il primissimo anno di Uomini e Donne Era il lontano 2000 quando da un'idea di Maria De Filippi, che ne diventerà anche conduttrice, nasce Uomini e Donne e va in onda la prima stagione su Canale 5. Lucia Pavan è stata una delle prime a sedersi su quel trono che, da lì a poco tempo, sarebbe diventato uno dei posti più ambiti ...

