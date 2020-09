Elisabetta Gregoraci hot al Grande Fratello Vip 5: lato B in mostra in piscina (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo l’incidente hot di qualche giorno fa, Elisabetta Gregoraci è tornata a stupire i telespettatori con un altro siparietto niente male. La concorrente del Grande Fratello Vip 5, che nelle ultime ore sta imbastendo una conoscenza promettente con Pierpaolo Pretelli (per la gioia dei telespettatori che li hanno già soprannominati Gregorelli) ha fatto un bagno in piscina mostrando parte del lato B. Elisabetta Gregoraci mostra il lato B in piscina Tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione del GF VIP 5 c’è anche la ex moglie di Flavio Briatore che è voluta entrare nella casa proprio per farsi conoscere come persona e non solo come ex ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo l’incidente hot di qualche giorno fa,è tornata a stupire i telespettatori con un altro siparietto niente male. La concorrente delVip 5, che nelle ultime ore sta imbastendo una conoscenza promettente con Pierpaolo Pretelli (per la gioia dei telespettatori che li hanno già soprannominati Gregorelli) ha fatto un bagno inndo parte delB.ilB inTra le concorrenti più apprezzate di questa edizione del GF VIP 5 c’è anche la ex moglie di Flavio Briatore che è voluta entrare nella casa proprio per farsi conoscere come persona e non solo come ex ...

