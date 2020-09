E-learning, il Covid ha solo accelerato un boom già evidente da anni (Di venerdì 25 settembre 2020) E-learning, il Covid ha solo accelerato un boom già evidente da anni Dal 2000 a oggi il mercato dell’e-learning, inteso nel senso più largo del termine, è cresciuto del 900%, ovvero di 10 volte. Segui Termometro Politico su Google News Che si tratti di imparare una nuova lingua, segmento importantissimo in questo ambito, o di imparare l’uso di un linguaggio software, o di seguire un corso di marketing, l’apprendimento online è sempre più spesso divenuta la prima scelta. L’emergenza Coronavirus ha solo portato alla massa questa modalità, l’ha fatta entrare anche in ambito scolastico e universitario. E non meraviglia il che i 200 miliardi di giro ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 25 settembre 2020) E-, ilhaungiàdaDal 2000 a oggi il mercato dell’e-, inteso nel senso più largo del termine, è cresciuto del 900%, ovvero di 10 volte. Segui Termometro Politico su Google News Che si tratti di imparare una nuova lingua, segmento importantissimo in questo ambito, o di imparare l’uso di un linguaggio software, o di seguire un corso di marketing, l’apprendimento online è sempre più spesso divenuta la prima scelta. L’emergenza Coronavirus haportato alla massa questa modalità, l’ha fatta entrare anche in ambito scolastico e universitario. E non meraviglia il che i 200 miliardi di giro ...

altrascuola : ICALT 2020 - International Conference on Advanced Learning Technologies - prevista a Parigi dal 29 al 30 ottobre si… - modelisa1 : @RitaItalia @PalazzoFortuny @visitmuve_it @MuseoCorrer Magari solo per alcuni mesi in primavera e autunno. C'è chi… - DanielIsabella3 : RT @DanielIsabella3: @DiegoFusaro @DiegoFusaro Queste sono le maestre che in un momento hanno abbandonato la didattica del cooperative lear… - DanielIsabella3 : @DiegoFusaro @DiegoFusaro Queste sono le maestre che in un momento hanno abbandonato la didattica del cooperative l… - AlfasigmaSpa : Autunno e CoVID-19: cosa ci dobbiamo aspettare? Il prof. Fabrizio Pregliasco ed il dott. Fiorenzo Corti si incontra… -

Ultime Notizie dalla rete : learning Covid E-learning, il Covid ha solo accelerato un boom già evidente da anni Termometro Politico 63 le aziende italiane a essersi finanziate tramite la soluzione di instant lending di October

Nei soli mesi di luglio e agosto 2020, sono ben 63 le aziende italiane ad essersi finanziate tramite la soluzione di instant lending di October, la piattaforma di finanziamento digitale alle imprese l ...

Primo soccorso pediatrico: al via il corso

SASSARI. Venerdì 2 ottobre con inizio alle 15 e conclusione alle 19 (durata quattro ore) in modalità e-learning, ovvero collegandosi online, su internet si terrà il “Corso di Primo Soccorso... SASSARI ...

Nei soli mesi di luglio e agosto 2020, sono ben 63 le aziende italiane ad essersi finanziate tramite la soluzione di instant lending di October, la piattaforma di finanziamento digitale alle imprese l ...SASSARI. Venerdì 2 ottobre con inizio alle 15 e conclusione alle 19 (durata quattro ore) in modalità e-learning, ovvero collegandosi online, su internet si terrà il “Corso di Primo Soccorso... SASSARI ...